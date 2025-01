Molesta i passanti, poi aggredisce un poliziotto: arrestato un 20enne

Prima le molestie ai cittadini, poi, al momento dell'identificazione, l'aggressione alle divise della. In preda ai fumi alcolici, infatti, avrebbe avvicinato passanti e automobilisti, prima di minacciare gli agenti e, infine, ferire al volto uno di loro: è il sunto del rocambolesco arresto di undel posto.Il giovane è accusato di. I fatti sono avvenuti sabato, alle ore 22.30, quando una volante delè intervenuta in via Mario, dopo la segnalazione di una persona in stato di alterazione psicofisica. Gli agenti hanno deciso di fare un controllo, ma il giovane è parso contrariato. E già quando l'hanno individuato in strada, i poliziotti hanno capito che il suo atteggiamento aggressivo derivava in parte dai fumi dell'alcool.Evidente lo stato di ebbrezza alcolica, oltre alle minacce indirizzate agli agenti. Rifiutandosi di esibire i documenti. La situazione è apparsa abbastanza delicata, ragion per cui, il giovane è stato caricato in auto e portato negli uffici del. Qui, però, nel corso delle procedure, il fermato ha reagito in modo aggressivo, scagliandosi ancora una volta contro i poliziotti e colpendo con alcuni pugni in pieno volto uno di loro (rimasto ferito e condotto in ospedale).Ma gli agenti sono riusciti ad immobilizzarlo e riportarlo alla calma, mentre l'agente ferito è stato condotto al pronto soccorso dell'ospedale Umberto I. Ilè stato portato in carcere, a Trani. Dovrà rispondere di oltraggio, lesioni (l'agente ha riportato ferite giudicate guaribili in) e resistenza a pubblico ufficiale.