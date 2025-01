Poliziotti in azione nel centro cittadino un arresto

Nella serata di ieri un cittadino italiano di origini albanesi è stato tratto in arresto dagli uomini del locale Commissariato di Polizia perché per le vie de centro cittadino non si sottoponeva al controllo di polizia.I poliziotti constatavano lo stato di ubriachezza del cittadino e dopo solleciti per fornire le generalità, lo stesso inveiva con minacce e resistenza nei confronti degli stessi.Fermato per resistenza a pubblico ufficiale e minacce veniva portato in Commissariato e tradotto successivamente nella casa circondariale di Trani.