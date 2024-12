Viola l'obbligo di dimora e si scaglia contro gli agenti, in manette un 30enne

Aveva l'obbligo di dimora a Corato. Ma gli agenti della Polizia di Stato l'hanno sorpreso in piena notte per le strade del centro, dove non avrebbe certo dovuto mettere piede. Così, un 30enne di nazionalità tunisina è finito in arresto per aver violato gli obblighi. È accusato anche di resistenza e danneggiamento.I fatti sono avvenuti nella notte fra mercoledì e giovedì scorsi, quando gli agenti del Commissariato di P.S., dopo non averlo trovato presso la sua abitazione, l'hanno intercettato in pieno centro: l'hanno riconosciuto subito, fermandolo e portandolo in ufficio per gli accertamenti di rito.Qui, pero, dopo aver inveito contro i poliziotti, si è scagliato contro le suppellettili, arrivando a danneggiare una porta. Arrestato, è stato condotto nella casa circondariale di Trani.