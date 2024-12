Tentato furto in un centro commerciale di Corato: arrestato un 30enne

L'uomo, di nazionalità georgiana, è stato fermato dalla Metronotte dopo aver tentato di rubare un accessorio per smartphone

Nella serata di ieri un individuo di nazionalità straniera si e introdotto all'interno di un centro commerciale di Corato e cercando di eludere l'attenzione degli operatori del centro, ha rubato un costoso accessorio per smartphone.La sua manovra, tuttavia, è stata notata da un operatore del centro commerciale che ha immediatamente attivato il Dispositivo Antipanico collegato all'Istituto di Vigilanza Metronotte. Immediato l'arrivo di ben tre pattuglie seguite da una pattuglia dei Carabinieri della locale Stazione.L'individuo è stato bloccato in prossimità del cancello di uscita del centro, con ancora addosso il dispositivo appena trafugato. Su disposizione del Magistrato, per lui è stato disposto l'arresto.