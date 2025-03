"Alto Impatto" della Polizia di Stato, controlli anche a Corato

Controlli intensificati da parte dellaper la prevenzione e la repressione dei reati su Bari e in diversi comuni dell'area metropolitana. Il dispositivo, predisposto dal questore di Bari,, ha avuto come obiettivo il rafforzamento della sicurezza sul territorio attraverso controlli mirati e verifiche.E se a Bari le operazioni hanno interessato il contrasto al gioco d'azzardo irregolare, in provincia, i controlli si sono estesi anche a. Le unità operative deihanno lavorato su quattro direttrici principali: l'intensificazione della sorveglianza stradale, il controllo di locali, l'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di soggetti monitorati e la repressione del traffico di stupefacenti.Nel complesso, sono state identificatee una di queste è stata segnalata alla competenteper un uso personale di sostanze stupefacenti. Sono stati sequestrati, mentre, fra auto e moto, sono stati sottoposti a controllo, con, un libretto di circolazione ritirato e pure il fermo amministrativo di un mezzo. I poliziotti, inoltre, hanno recuperatonascosti in campagna.Le verifiche hanno riguardato anche 5 esercizi pubblici, luoghi di intrattenimento e sale da gioco, a conferma di una strategia di prevenzione che mira a rafforzare la percezione di sicurezza e a contrastare i fenomeni che destano allarme sociale. L'attività dimostra un'attenzione delle forze dell'ordine alla tutela del territorio.