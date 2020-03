È morto Pino Tulipani. Il gigante dei diritti dei disabili

Un uomo forte e generoso, un simbolo di tenacia e determinazione, paladino di molte battaglie sociali a favore dei più deboli e dei disabili sino ad essere eletto: questo era, 59 anni, volato in cielo quest'oggi, colto da una ischemia celebrale.La notizia ha suscitato cordoglio non solo a, città dove ha legato il suo nome ad attività culturali colintitolato ade sindacali con laall'impegno di amministratore (è stato assessore dal 1990 al 1992 e poi nuovamente dal 2002 al 2004, nda) sino a ricoprire il ruolo di vice sindaco (è stato il pioniere del gemellaggio con Guastalla, nda), ma in tutta la Puglia, dove è stato eletto Garante regionale dei diritti dei disabili.E proprio per quest'ultimo delicato incarico il, con voto a scrutinio segreto, il 27 marzo 2018, ha individuato proprio in, laureato inall'e con un passato nelle istituzioni (sub commissario del), in particolare nella, e nell'impegno sociale a favore di persone affette da autismo, disturbo psichico e comportamentale.L'impegno nellaera stato notato dal ministro. L'approdo nelgli ha consentito di misurarsi in una esperienza unica e realizzando la prima mappa regionale dele della prima cabina di. Da qui, nascono le basi solide e attive dell'attualeLa sua formazione ecclesiale e di cattolico si è poi perfezionata in Vaticano, attraverso la collaborazione con l'arcivescovo, delegato della, e monsignordella. A Roma, dunque, ma anche al nord, a Milano, dove - grazie al compianto monsignor, vicario generale della- ha frequentato gli incontri all'eremo di«La sua esperienza politica - citando le parole di un suo grande amico,- è stata avulsa e rivoluzionaria ed è stata accompagnata dall'illuminante pensiero di, dalle sue frequentazioni cone dai validi insegnamenti diche, pochi giorni prima della sua morte, lo volle al suo capezzale, profetizzandoli: "Ti ringrazio per quello che farai per gli ultimi"».Un legame, quello conche ha lasciato traccia anche nell'ultimo impegno istituzionale - quello di, un incarico fortemente voluto dal governatoree sostenuto dal presidente del Consiglio Regionale- il cui inizio operativo è coinciso con la data delal cielo di, il 20 aprile 2018. Ma Giovinazzo gli è rimasta sempre nel cuore.Negli ultimi 15 anni, infatti, si è attivato per la fondazione, l'organizzazione e la promozione dell'associazione di volontariatodi via Devenuto, una denominazione che rappresenta - a livello regionale - una felice metafora per indicare la cura del disagio psichico, con una miriade di attività specifiche e di iniziative di rilievo per sensibilizzare, anche a livello nazionale, su tali problematiche.Il suo impegno nel sociale ha fatto dire al suo antico maestro, monsignor, oggi arcivescovo di Altamura e presidente nazionale di, che. Inoltre è stato definito il, in riferimento all'episodio di cronaca che ha visto a Roma il cardinaleattivo, anche oltre i limiti della legalità, nel tutelare le condizioni di vita degli ultimi.A due anni dalla nomina nel ruolo di Garante,ha riempito di contenuti una storia istituzionale. Maestri non gli sono mai mancati:sono state un solido riferimento umano. Sempre dalla parte dei più deboli. A noi mancheranno i suoi sguardi, più significativi di mille parole.