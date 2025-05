LNDC contro la Sagra della carne di cavallo: “Dal Sindaco di Corato nessuna risposta"

Prosegue il braccio di ferro tra LNDC Animal Protection e amministrazione cittadina per l'organizzazione della Sagra della carne di cavallo, in programma a Corato. Nuovo appello dell'associazione animalista a manifestare il dissenso all'iniziativa, con un nuovo comunicato in merito."Nonostante LNDC Animal Protection abbia inviato ufficialmente, la scorsa settimana, una lettera formale al Sindaco e al Presidente della Regione Puglia chiedendo l'annullamento dell'iniziativa e ricordando i doveri istituzionali di tutela degli animali e della sensibilità pubblica, l'associazione non ha ricevuto nessuna risposta. Al contrario, nel video pubblicato il 17 maggio sui social network, Il Sindaco ha scelto di ignorare completamente il contenuto della comunicazione, di fatto banalizzando e delegittimando chi dissente.La scelta di pubblicare quel video, non solo mostra una mancanza totale di empatia verso gli animali, ma alimenta in un certo senso un clima di ostilità e derisione verso chi promuove valori di civiltà, rispetto e progresso. Ricordiamo che i cavalli, per storia, cultura e affetto, sono percepiti da una parte sempre più ampia della popolazione come animali d'affezione, e non come carne da consumare in una festa."Chi ricopre cariche pubbliche ha il dovere di ascoltare. Le istituzioni non possono voltare le spalle all'evoluzione del sentire comune, che chiede rispetto per gli animali e per chi li difende," dichiara. "Continueremo a batterci contro ogni forma di violenza legalizzata sugli animali e a promuovere una cultura del rispetto in ogni sede, anche contro l'arroganza di chi rifiuta il confronto. È già la seconda volta che il Sindaco di Corato ci ignora, ma questo non ci fermerà. Sicuramente la sua ostinazione e la sua chiusura non gioveranno alla reputazione del suo paese."LNDC Animal Protection invita tutti i cittadini che si sentono offesi da questa manifestazione e dal comportamento dell'Amministrazione comunale a far sentire la propria voce scrivendo mail di protesta al Comune di Corato ( info@comune.corato.ba.it sindaco@comune.corato.ba.it )."