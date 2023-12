Neonata arriva probabilmente già morta al Pronto Soccorso di Corato, tensioni tra famiglia e personale sanitario

Sono ancora da accertare le cause della morte di una bambina di pochi mesi, giunta al nosocomio di Corato già senza vita nella serata di ieri.Secondo una prima ricostruzione, la neonata aveva bevuto il latte e poi era stata messa in culla. Un'amica della mamma si è accorta poco dopo che la piccola fosse intensamente cianotica ed è stata trasportata a Corato dai genitori.Giunti all' Umberto I, sono state effettuate tutte le manovre rianimatorie di rito, ma purtroppo con esito negativo in quanto l'arresto cardiorespiratorio era irreversibile.Dopo l'infausta notizia, secondo le prime ricostruzioni, i familiari hanno reagito in maniera aggressiva, tanto da rendere necessario l'intervento di una pattuglia dei Carabinieri.Il magistrato ora valuterà se disporre l'esame autoptico, per accertare le cause della morte della piccola.