Neve su Corato, nessun disagio per la cittadinanza

Abbondanti fiocchi di neve in città e una coltre bianca che ricopre le campagne: per Corato è stato un freddo risveglio questa mattina.L'ondata di maltempo che ha colpito già dalle ore notturne la Puglia ha portato. Tuttavia, oltre alla suggestione della neve, non si registrano particolari disagi né in città né nelle campagne, dove il nevischio è sceso in maniera abbondante.Ilinforma in merito alle nevicate in atto: "La Polizia Locale sta monitorando la situazione meteorologica. Da ieri pomeriggio si è in attività per coordinare le azioni necessarie.Al momento non ci sono disagi.Il meteo va in miglioramento verso le ore centrali del giorno per cui non dovrebbero esserci particolari criticità.Per situazioni localizzate è operativa la Sanb sin dalle prime ore del mattino".