Neve e vento in arrivo, c'è l'allerta gialla

Chiusura d'anno con il freddo in Puglia, tra vento e possibili nevicate.La Protezione Civile regionale, infatti, ha diramato l'allerta meteo gialla per forte vento e neve su tutta la Puglia attraverso il bollettino ufficiale pubblicato attorno allora di pranzo di oggi.Secondo le previsioni, sarebbero attese precipitazioni sparse con quantitativi cumulati da deboli a moderati, forti venti di burrasca nord-orientali e nevicate al di sopra dei 300-500 metri per tutta la giornata di sabato 28 dicembre. Tuttavia, non sono al momento in corso avvisi di criticità.Solo nel settore Puglia D, ovvero il Salento, la Protezione Civile non ha diramato l'allerta gialla per neve.