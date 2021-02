Weekend di San Valentino al gelo, previste nevicate a bassa quota

Arriva il cattivo tempo sulla nostra regione, con una ondata di freddo intenso. I meteorologi prevedono un'ondata di gelo a partire da venerdì 12 febbraio, con ribassi delle temperature di oltre dieci gradi fin dal 12.I venti gelidi provenienti dalla Siberia (Burian) provocheranno un tracollo delle temperature con precipitazioni a carattere nevoso fino a bassissima quota sulla Puglia. La neve potrebbe quindi arrivare anche su tutto il territorio del nord barese e sui rilievi murgiani nella giornata di sabato. Previsto un leggero miglioramento per il giorno di san Valentino.Fin dalle prime ore dinuvolosità in aumento con precipitazioni in intensificazione. Condizioni ideali per la possibilità di nevicate a partire da quote molto basse, probabilmente già intorno ai 200 metri.. I fenomeni nevosi potranno essere anche di moderata intensità.Nelle giornate di lunedì 15 febbraio e martedì 16 i rovesci nevosi sono previsti su tutto il medio-basso Adriatico.Gelo e neve quindi confermati, con temperature che in alcune zone della Puglia potrebbero risultare vicine allo zero anche in pieno giorno.Venti forti settentrionali, mari molto mossi o agitati.