Maiora SpA SB aderisce alla Carta dei Valori dell’Associazione Donne Del Retail

MaioraSpA SB, azienda di riferimento per la Grande Distribuzione nel Centro-Sud con più di 520 punti vendita ad insegna Despar, Eurospar e Interspar e 14 Cash &Carry a insegna Altasfera, è lieta di annunciare la sua adesione ufficiale alla Carta dei Valori dell'Associazione Donne del Retail, nata senza fini di lucro per diffondere la conoscenza del Retail con una visione al femminile.Una scelta importante, a riconferma dell'impegno continuo nella promozione di una cultura aziendale equa, inclusiva e meritocratica, che si ponga come faro per un retail sempre più attento ai diritti e al benessere di ogni risorsa umana.Si tratta del consolidamento di un percorso sviluppato negli anni, dedicando al tema la massima attenzione. Dal 2021 l'avvio del progetto Pari Valore ha previsto attività di selezione, formazione, comunicazione e segnaletica in store mirate alle pari opportunità. L'evoluzione naturale di questo progetto ha portato l'azienda ad essere certificata EqualSalary per prima al Sud e nel mondo della GDO, attestando l'assenza di gap retributivo tra collaboratori e collaboratrici che, a parità di qualifica, svolgono uguali mansioni.L'azienda è già al lavoro per rinnovare questo riconoscimento, mentre continua in prima linea il proprio impegno a tal proposito: sono tante le iniziative, a partire dalle rubriche sui canali social e dalle storie professionali delle donne del mondo del retail del format Orgoglio femminile, per poi passare alla diffusione del decalogo per l'inclusione e del glossario per le pari opportunità, fino agli appositi corsi di formazionededicati al tema della parità di genere e dell'inclusività.La sottoscrizione della Carta dei Valoridell'Associazione Donne del Retail, dunque, è un ulteriore passo nel rafforzamento di una politica aziendale virtuosa, volta a promuovere gli ideali positivi dell'Associazione inerenti ad eguaglianza di retribuzione e di opportunità, flessibilità e supporto, rappresentazione positiva ed equa, prodotti e servizi inclusivi, supporto alla comunità femminile, sostenibilità ed etica. Maiora attiverà anche una formazione specifica in merito, affinché collaboratori e collaboratrici interiorizzino questi preziosi valori in ogni aspetto del lavoro quotidiano.«L'adesione alla Carta dei Valori dell'Associazione Donne del Retail è un segnale forte del modo di fare impresa di Maiora, contraddistinto dall'attenzione per l'equità– spiega Grazia De Gennaro, CDA Maiora con delega a Comunicazione, Sostenibilità e Diversity, nonché Vicepresidente dell'Associazione Donne del Retail – La nostra convinzione è che si tratti di valori imprescindibili per un futuro che sia davvero inclusivo: continueremo a lavorare con determinazione per fare della nostra visione paritaria un pilastro fondamentale del nostro percorso di crescita e innovazione.»