Novità a Corato, illuminazione pubblica in viale del Cimitero e via Lago Ragazzi

Da giovedì 7 agosto si è verificata «una piccola rivoluzione nella storia della nostra città» come ha dichiarato sul suo profilo social il sindacoÈ entrato, infatti, in funzione(continuazione di via Della Macina).I nuovi corpi illuminanti non solo agevoleranno il transito dei veicoli in maniera più sicura, consentendo ai conducenti una visibilità migliore, ma faranno sì che le due zone non siano più calate nelle tenebre.