Novità a Corato, illuminazione pubblica in viale del Cimitero e via Lago Ragazzi
Il sindaco De Benedittis: «Una piccola rivoluzione nella storia della nostra città»
Corato - venerdì 8 agosto 2025 10.20
Da giovedì 7 agosto si è verificata «una piccola rivoluzione nella storia della nostra città» come ha dichiarato sul suo profilo social il sindaco Corrado De Benedittis.
È entrato, infatti, in funzione l'impianto di pubblica illuminazione, realizzato sul viale del Cimitero e in via Lago Ragazzi (continuazione di via Della Macina).
I nuovi corpi illuminanti non solo agevoleranno il transito dei veicoli in maniera più sicura, consentendo ai conducenti una visibilità migliore, ma faranno sì che le due zone non siano più calate nelle tenebre.
