Viale del Cimitero illuminato
Viale del Cimitero illuminato
Vita di Città

Novità a Corato, illuminazione pubblica in viale del Cimitero e via Lago Ragazzi

Il sindaco De Benedittis: «Una piccola rivoluzione nella storia della nostra città»

Corato - venerdì 8 agosto 2025 10.20
Da giovedì 7 agosto si è verificata «una piccola rivoluzione nella storia della nostra città» come ha dichiarato sul suo profilo social il sindaco Corrado De Benedittis.

È entrato, infatti, in funzione l'impianto di pubblica illuminazione, realizzato sul viale del Cimitero e in via Lago Ragazzi (continuazione di via Della Macina).

I nuovi corpi illuminanti non solo agevoleranno il transito dei veicoli in maniera più sicura, consentendo ai conducenti una visibilità migliore, ma faranno sì che le due zone non siano più calate nelle tenebre.
nuova illuminazione pubblica
  • Illuminazione pubblica
Tragedia di via San Vito: oggi i funerali di Mariangela Ieva, vittima dell'incendio
8 agosto 2025 Tragedia di via San Vito: oggi i funerali di Mariangela Ieva, vittima dell'incendio
A Corato il secondo appuntamento del festival bandistico "A Tubo! "
8 agosto 2025 A Corato il secondo appuntamento del festival bandistico "A Tubo!"
“Innesti - Anziani”, l'avviso pubblico rivolto agli enti del terzo settore
8 agosto 2025 “Innesti - Anziani”, l'avviso pubblico rivolto agli enti del terzo settore
Il Basket Corato tra le migliori squadre d'Italia della DNG Under 19 Eccellenza
8 agosto 2025 Il Basket Corato tra le migliori squadre d'Italia della DNG Under 19 Eccellenza
2
Parco dell’Alta Murgia, Tarantini: «In questi sei anni abbiamo lavorato con passione»
7 agosto 2025 Parco dell’Alta Murgia, Tarantini: «In questi sei anni abbiamo lavorato con passione»
Nuovi commissari per i parchi pugliesi, le parole di Emiliano
7 agosto 2025 Nuovi commissari per i parchi pugliesi, le parole di Emiliano
Strage dei ciclisti: «Morti per le fratture e le gravi lesioni agli organi interni»
7 agosto 2025 Strage dei ciclisti: «Morti per le fratture e le gravi lesioni agli organi interni»
Francesco Tarantini non sarà più il presidente del Parco dell'Alta Murgia
7 agosto 2025 Francesco Tarantini non sarà più il presidente del Parco dell'Alta Murgia
Proseguono i lavori all'asilo nido comunale di via della Macina
7 agosto 2025 Proseguono i lavori all'asilo nido comunale di via della Macina
Chiusura estiva per la biblioteca M.R. Imbriani di Corato
7 agosto 2025 Chiusura estiva per la biblioteca M.R. Imbriani di Corato
© 2016-2025 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.