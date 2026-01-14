Primo cantiere 2026. <span>Foto Anna Lops</span>
Primo cantiere 2026. Foto Anna Lops
Territorio

Inaugurato il primo cantiere 2026 per l’illuminazione pubblica

Interventi su via San Magno, via Castel Del Monte, viale delle Tuberose, viale delle Pratoline

Corato - mercoledì 14 gennaio 2026 12.03
Il 12 gennaio è stato inaugurato il primo cantiere dell'anno 2026 per l'installazione dell'impianto di pubblica illuminazione su via San Magno, via Castel Del Monte, viale delle Tuberose, viale delle Pratoline.

L'impianto si estenderà dalla rotonda di via Castel Del Monte e via San Magno fino all'incrocio con il viale Tratturo Barletta-Grumo, comprendendo viale delle Tuberose e viale delle Pratoline.

Si tratta del primo lotto di lavori; seguirà un secondo lotto e interesserà via Maglioferro, varie diramazioni di Torre Palomba e altre strade della zona residenziale.

«Siamo contenti di aver mantenuto un impegno che avevamo preso con la cittadinanza, con il comitato dei residenti di viale delle tuberose», ha dichiarato il sindaco in un video pubblicato sulle piattaforme social. «È un contributo importante per il miglioramento della qualità della vita, anche della sicurezza oltre che della vivibilità in generale, soprattutto rispetto alla zona residenziale che va completamente infrastrutturata. Andiamo avanti con determinazione, con una politica della visione e dei fatti nello stesso tempo. Avanti tutta con la fiducia di sempre».
