Nuova Giunta, Pd Corato: «Auguriamo buon lavoro ai due assessori Felice Addario e Gennaro Sciscioli»

«A questo punto possiamo fare gli auguri ma soprattutto dare il "Buon Lavoro" ai due assessori della seconda amministrazione De Benedittis che fanno capo al Partito Democratico di Corato, Felice Addario e Gennaro Sciscioli e a tutti gli altri componenti della giunta. Il loro è un lavoro importante, per niente "di rappresentanza" ma molto di responsabilità e competenza».



Creeremo dei gruppi di supporto e collaborazione politica e tecnica con loro. Gli ambiti sono: politiche sociali, partecipazione attiva, politiche giovanili per Felice Addario; programmazione, bilancio, tributi, società partecipate, sport, polizia locale per Gennaro Sciscioli. Nulla vieta, ovviamente, di intervenire attivamente negli altri ambiti afferenti altri rami.



Nei prossimi giorni indiremo una assemblea degli iscritti e smpatizzanti per creare gruppi di lavoro su questi ed altri temi di amministrazione. I cittadini soono i benvenuti per la partecipazione attiva