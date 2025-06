Social freezing, la soddisfazione del PD di Corato

Sono soddisfatti lee icirca la nuova delibera della Regione Puglia a favore del, ossia la tecnica di conservazione degli ovuli che consente alle donne di congelarli per un utilizzo futuro.Per il PD coratino si tratta di un atto politico che non solo si pone a tutela della salute femminile, ma segna un'importante evoluzione culturale a salvaguardia della libertà riproduttiva.Di seguito la nota completa del circolo dem locale.«Sono passati quindici anni dal referendum sull'abrogazione di molti dei divieti imposti dalla legge 40/04 sulla procreazione medicalmente assistita. Anche in quella occasione vinse il partito dell'astensione: milioni di italiani non esercitarono il diritto di voto su un tema importantissimo per centinaia di migliaia di coppie strette dal desiderio di avere un figlio, in un Paese in cui si continua a procreare troppo poco. Non si raggiunse il quorum e milioni di coppie che si erano avvicinate alla genitorialità troppo tardi o con problemi di infertilità furono lasciate alla mercé del turismo sanitario e speculativo.IlNon fu il referendum a introdurre novità ma, come spesso accade in Italia, la giurisprudenza: chiamata tante volte a esprimersi per risolvere la cavillosità della burocrazia e a tentare di destreggiarsi tra i meandri dei divieti istituzionali per permettere a coppie di italiani di bypassare questa miopia culturale e sociale condizionata da visioni ancora troppo rigide e conservatrici.È qui che si inserisce laper cui il Partito Democratico esulta. Essa segna un passo importante nel riconoscimento dei diritti delle donne e delle coppie riguardo la loro salute riproduttiva.. I fondi sono destinati a coprire parte dei costi del congelamento degli ovuli, facilitando così l'accesso a questa tecnologia avanzata che mira a combattere l'infertilità e il preoccupante calo demografico. Possono far domanda di contributo (, residenti in Puglia da almeno, con unche si rivolgano a centri di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) pubblici o privati accreditati, inseriti nel registro nazionale autorizzato dal Ministero della Salute.Le donne interessate dovranno compilare il modulo di domanda allegato al bando. Per maggiori info, consultare il sito della ASL qui: https://bit.ly/social-freezing-puglia Questo provvedimento non solo promuove la salute delle donne, ma riflette anche un cambiamento culturale significativo che riconosce e sostiene la libertà di scelta in ambito riproduttivo. L'implementazione di tali politiche innovative rappresenta un passo avanti verso una maggiore equità. Tutti valori che il Partito Democratico sostiene con forza e per cui ci batteremo nei territori e nelle istituzioni».