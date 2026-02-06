Ponte Chiuso
Stipulato accordo tra la Città Metropolitana di Bari e il Comune di Corato per il nuovo ponte di Via Castel Del Monte

La nota del PD di Corato

Corato - venerdì 6 febbraio 2026 13.43
«Domani si terrà il consiglio comunale per l'approvazione dell'ultimo bilancio dell'amministrazione De Benedittis di cui siamo parte», ha dichiarato il PD di Corato in un post Facebook. «Ci piace che coincida con la notizia dell'Accordo di programma tra Città Metropolitana di Bari e Comune di Corato per la Realizzazione dell'intervento denominato: Il Ponte a Corato Scavalco della S.P. 231 in Comune di Corato (BA) – Via per Castel del Monte».

L'accordo sopra citato tra la Città Metropolitana di Bari e il Comune di Corato, nelle persone dei rispettivi sindaci Vito Leccese e Corrado Nicola De Benedittis, riguarda la costruzione di un nuovo ponte che scavalca la SP 231 di Corato.

Il progetto, il cui importo totale di € 17.756.200,00 a carico del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, prevede la demolizione completa dell'attuale ponte esistente, ormai obsoleto sotto il profilo strutturale e funzionale, e la sua sostituzione con una nuova opera, e l'adeguamento dei tratti stradali di collegamento e la riqualificazione paesaggistica dell'area interessata. Infatti, l'intervento prevederà anche un'attenta mitigazione dell'impatto ambientale attraverso sistemazioni a verde, piantumazioni e opere di ingegneria naturalistica, al fine di integrare armonicamente il nuovo ponte nel contesto paesaggistico esistente.

In tale progetto la Città Metropolitana di Bari è responsabile della direzione Lavori, coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione e del collaudo; il Comune di Corato, invece, si impegna nella collaborazione attiva con la Città Metropolitana e nella corretta informazione ai cittadini.

L'accordo ha durata sino all'approvazione del collaudo definitivo dell'opera e, comunque, non superiore a tre anni.

Il progetto rientra nel lavoro di sviluppo infrastrutturale e miglioramento della qualità di vita a Corato attraverso una maggiore sicurezza stradale.
