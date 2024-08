Desertificazione, D'Introno: "Corato ha perso un finanziamento importante"

"In Puglia il 60% dei terreni rischia la desertificazione. Non c'è acqua a sufficienza per gli agricoltori, in alcune aree non c'è acqua persino per dissetare gli animali".Inizia con queste affermazioni la nota stampa a firma della consigliera PD Nadia Gloria D'Introno."Il susseguirsi di estati siccitose non è più un problema risolvibile con soluzioni "tampone"; servono infrastrutture idonee ad affrontare l'emergenza idrica in corso.Nell'agenda politica di qualsivoglia amministrazione tale problema deve essere messo al primo posto. L'acqua è vita!Il Comune di Corato ha perso un importante finanziamento (ottenuto anni fa nel corso dell'amministrazione Massimo Mazzilli, a seguito di una mozione presentata dal PD Corato) per la realizzazione di un impianto di affinamento delle acque reflue.Cosa si ha in mente di fare per rimediare? Come recuperare tale occasione persa? Corrado De Benedittis.Ho già posto tali domande nelle sedi opportune, ma al momento non ho ancora ricevuto riscontri concreti".