Guerra Israele-Iran: al PD di Corato l'iraniana Shady Alizadeh

Giuseppe Quercia, segretario PD Corato

Nicola Quinto, segretario GD Corato

Ilinvitano la cittadinanza all'assemblea aperta dal titolo. L'evento, che vedrà la partecipazione di, attivista iraniana e membro del PD Puglia, si terrà oggi lunedì 23 giugno, alle ore 19, al circolo PD Corato, in Largo Plebiscito 43.Aperto a cittadini, associazioni e realtà del territorio, l'incontro nasce per discutere delle tensioni internazionali, delle violazioni del diritto internazionale e delle prospettive per un impegno comune verso la pace. Un momento di riflessione per analizzare il presente e immaginare soluzioni condivise.«Ringraziamo il PD Puglia e i GD Puglia per aver dedicato questa giornata a parole di pace in un contesto politico estremamente delicato» si legge nella nota dem.«I conflitti globali e l'indebolimento del diritto internazionale ci sfidano a non restare indifferenti. Vogliamo creare uno spazio di confronto per capire e agire, coinvolgendo tutta la comunità».«Noi giovani sentiamo l'urgenza di parlare di pace in un mondo che sembra andare in direzione opposta. Questa assemblea è un'occasione per ascoltare, discutere e costruire risposte insieme. L'evento rappresenta un invito a partecipare attivamente a un dialogo aperto sui temi che segnano il nostro tempo. Vi aspettiamo al circolo PD Corato».