Il PD di Corato ricorda Giovanni Montaruli a dieci anni dalla scomparsa

è il titolo dell'evento organizzato dal, dalla(intitolata a suo padre Salvatore) e dalla famiglia: a dieci anni dalla scomparsa di Giovanni, se ne ripercorreranno i tratti principali, da quelli pubblici più conosciuti a quelli meno noti.Giovanni Montaruli ha rappresentato nella politica locale una figura di primo piano della sinistra, portavoce delle istanze di molteplici classi sociali, come si usava dire un tempo: dai braccianti al mondo della cultura e della scuola, dalle donne alla categoria artigianale e imprenditoriale. Il tutto in un momento storico di grandi trasformazioni.La sua capacità di esprimere nelle stanze della politica le voci che arrivavano dalla cittadinanza lo portarono a essere segretario di partito, consigliere comunale, consigliere e dirigente provinciale, riuscendo a conciliare tale impegno con quello del lavoro nella scuola come insegnante e come preside.L'appuntamento, aperto alla cittadinanza, si terrà alle ore 19.30 di venerdì 4 luglio nella biblioteca "Salvatore Montaruli" sita in via san Benedetto, 24