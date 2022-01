Nuovo ITS, il sindaco invita gli imprenditori al confronto

In data 13 gennaio 2022 la Regione Puglia ha emesso, con Determinazione dirigenziale- Sezione Istruzione e Università D.G.R. n. 1107/2021, la "Manifestazione di interesse per la Costituzione di n. 3 nuove Fondazioni ITS", ovvero uno degli strumenti per attuare la partecipazione attiva nella formazione terziaria.La forte vocazione agroalimentare del nostro territorio, caratterizzato dalla presenza di attori significativi di filiera, la necessità di formare i tecnici intermedi, che costituiscono il supporto professionale all'industria manifatturiera e dei servizi, sono i cardini di un progetto che vede già la disponibilità della Fondazione Cannillo e che questa amministrazione intende rivolgere a tutti i protagonisti del tessuto produttivo del nostro Comune.A tal fine il Comune di Corato invita tutti i soggetti interessati, per il giorno 1 febbraio 2022 alle ore 17.00 presso la sala Consiliare, per confrontare idee, progetti e percorsi per la costituzione del Nuovo ITS dell'Area Tecnologica n. 4: nuove tecnologie per il Made in Italy - Ambito Specifico: 4.5 Servizi alle Imprese.