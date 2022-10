A Corato la “Carovana della prevenzione”, visite gratuite ginecologiche all​’Interspar

, l'organizzazione protagonista della GDO nel Centro Sud del nostro Paese e concessionaria del marchio Despar, è costantemente attiva nel territorio grazie ad iniziative dal valore sociale.è un prezioso progetto ideato dae si pone l'obiettivo di rendere disponibili esami gratuiti per prevenire i tumori di genere.La tappa si terrà ail prossimo(dalle 8.30 alle 16.30) presso ilche si trasformerà per l'occasione in un vero e proprio centro di informazione sulla Prevenzione con la presenza di unità mobili e strumentazioni ad alta tecnologia per eseguire esami di prevenzione ginecologica. Il numero massimo di prenotazioni è stato raggiunto dopo pochi giorni dall'apertura delle iscrizioni, a dimostrazione della necessità di maggiori attività di prevenzione.La cultura della prevenzione è uno degli aspetti fondamentali per la vita di molte donne, vittime troppo spesso di patologie oncologiche che, se diagnosticate in ritardo diventano sempre più pericolose. Più di 3000 delle 56mila donne italiane con un tumore al seno hanno ricevuto, durante lo scorso anno, una diagnosi in ritardo: nel 2021 la pandemia ha infatti determinato una riduzione media del 35% degli esami.L'iniziativa è stata resa possibile anche grazie al sostegno dell'azienda coratina, nell'ottica di una sempre più stretta collaborazione tra imprese vicine al territorio come Maiora e il pastificio della Famiglia Mastromauro, consapevoli del ruolo sociale che le imprese svolgono quotidianamente.«L'attenzione al tema della salute femminile è tra le priorità di Despar Centro Sud nel proprio impegno sociale rivolto alla comunità – spiega, Presidente e Amministratore Delegato di Maiora – Ringrazio per la preziosa collaborazione l'azienda Granoro che sposa perfettamente i nostri valori e ha condiviso con noi questo progetto».