Omicidio Di Palma, la Cassazione annulla l'ergastolo al figlio. Processo da rifare

Sono trascorsi 8 anni dall'omicidio di, uccisa a 86 anni nella sua casa di Corato, e il raggiungimento della verità giudiziaria si allontana ancora: laha annullato con rinvio la condanna all'ergastolo di, figlio della vittima e unico imputato, rinviando il caso allaSarà, quindi, celebrato un nuovo processo di secondo grado per il figlio dell'anziana, di 54 anni, accusato del reato di omicidio aggravato dalla crudeltà e dai futili motivi e condannato all'ergastolo in primo grado, sentenza poi confermata dalla. I fatti risalgono all'11 giugno 2017, quando la donna fu trovata priva di vita nel suo letto, all'interno della sua casa in via Marzabotto. L'autopsia rivelò che la donna era morta per asfissia meccanica violenta.I sospetti si concentrarono subito su Strippoli, che la sera prima aveva fatto visita alla madre. Dopo il rinvio a giudizio, nel 2018, l'uomo, indagato a piede libero, fu condannato in primo (nel 2021) e in secondo grado (nel 2024), anche se l'imputato ha sempre respinto ogni accusa, proclamandosi innocente. Tuttavia, la difesa, rappresentata dagli avvocati, ha continuato a contestare la ricostruzione dell'accusa, puntando a smontare gli esami dell'autopsia.I due legali, infatti, hanno sollevato dubbi significativi sull'impianto probatorio. «La ragionevolezza - hanno scritto gli avvocati nelle loro memorie - non può essere un valido criterio per elevare alla soglia della certezza ciò che si presenta come possibile». Processo da rifare, dunque. Le motivazioni nel termine dei 90 giorni.