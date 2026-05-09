Omicidio Scavo, il gip: «Indagati irreperibili nei giorni successivi al delitto»

Dopo il delitto di, il 43enne barese del clan mafiosodi Bari ucciso il 19 aprile scorso all'interno della discoteca, le abitudini «personali e territoriali» degli indagati -, tutti in carcere - avrebbero subito un «significativo mutamento».«A seguito degli eventi avvenuti il 19 aprile, si registrava la mancata rintracciabilità diproprio nei luoghi ove era stato ripetutamente controllato», cioè la città vecchia di Bari. La circostanza emerge nell'ordinanza con cui, giovedì, il giudice per le indagini preliminari di Bari,, ha convalidato il fermo di due dei tre indagati per il delitto. Si tratta di Capriati e Morelli, mentre il fermo del terzo indagato, Lagioia, è stato convalidato dalla gip di Trani,I tre, volti noti alle forze dell'ordine, furono fermati martedì scorso in contemporanea con gli 11 arresti eseguiti nell'ambito delle indagini sull'omicidio di, avvenuto a Bari il 1 aprile 2024. Il delitto Scavo, per gli inquirenti, sarebbe una vendetta del clan Capriati verso gli storici rivali degli Strisciuglio. Il giudice ha sottolineato anche «l'indole violenta degli indagati» e «l'indifferenza mostrata in ordine alla commissione di fatti di sangue con l'uso di armi», si legge ancora.Non solo: anche la «spavalda ostentazione del possesso dell'arma, utilizzata in locale affollato aperto al pubblico, di notte - è scritto -, nonostante la presenza di numerosissime persone, con il possibile rischio di attingere mortalmente ulteriori soggetti». «Il ricorso alla violenza con l'uso di armi - si legge ancora - avverso un soggetto rivale, in un luogo pubblico, manifesta anche una personalità avulsa dalle comuni regole di convivenza sociale ed irrispettosa dell'incolumità altrui».Una incolumità «la cui pericolosità non può essere contenuta affidandosi all'autodisciplina degli odierni indagati». Da quanto ricostruito da parte dei, ad avere le armi sarebbero stati, figlio di Domenico e nipote di Raffaele, e. Che, dopo aver incrociato Scavo all'esterno della discoteca, prima gli avrebbero puntato contro l'arma e poi, dopo aver raggiunto la vittima all'interno, l'avrebbero colpita con un proiettile alla base del collo, non lasciandogli scampo.A sparare, quindi, sarebbero stati entrambi, ma solo un colpo andò a segno. Capriati e Lagioia sarebbero fuggiti via a bordo di una- notata da un militare dell'Arma fuori servizio e segnalata agli investigatori del-, mentre Morelli (che non era armato) sarebbe tornato a casa sua autonomamente.