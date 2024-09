Operaio colpito da una scarica elettrica a Corato: è fuori pericolo

Questa mattina, durante alcuni lavori ai pannelli fotovoltaici in zona Polvere di rosa a Corato, un operaio è stato colpito da una scarica elettrica.Stando alle prime ricostruzioni dei fatti, mentre era in corso un'operazione con una trivella, uno dei due operai presenti sul posto avrebbe urtato con il braccio un cavo di alta tensione, prendendo la scossa.Quest'ultima non ha, dunque, interessato in maniera diretta l'operaio, che ha riportato solo delle ferite e delle escoriazioni dovute all'ustione.Fortunatamente l'uomo, a cui sono stati prestati i soccorsi sanitari, non è in pericolo di vita.