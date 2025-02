Mamma e figlia investite da motociclo sull'extramurale a Corato: condizioni non gravi

Un investimento che poteva avere conseguenze ben peggiori, e che per fortuna si dovrebbe poter derubricare come un grande spavento per una mamma e per la sua bambina di 6 anni: l'episodio ieri sera in viale Ettore Fieramosca, nelle vicinanze della rotatoria di via Trani. Un sedicenne alla guida di un motociclo non avrebbe notato la presenza sulla carreggiata di mamma e figlia, che da una prima ricostruzione della dinamica, ancora da approfondire dalla Polizia Locale intervenuta sul luogo, sarebbero state colpite mentre erano al di fuori dell'attraversamento pedonale.Dopo il contatto il giovane conducente del motociclo si sarebbe comunque fermato per accertarsi delle condizioni di mamma e figlia, entrambe non con conseguenze non preoccupanti: ferite non gravi per la bambina, che avrebbe riportato poche escoriazioni a sopracciglio e ginocchio, ma entrambe dopo i primi soccorsi prestati dagli operatori del 118 sono comunque state trasportate nell'ospedale Bonomo di Andria per gli accertamenti del caso.