Operazione Trasparenza: online l'elenco dei fornitori di servizi di comunicazione del Comune

TESTATA / DITTA IMPORTO IMPORTO CON IVA DURATA Telesveva - Sogep 8.000 9.740 12 mesi Coratolive - Sciamè Netnews srl 6.000 7.320 12 mesi Lo Stradone- Sciamè Netnews srl 3.000 3.660 12 mesi Ass.Video Italia Puglia 6.760 8.247 12 mesi Coratoviva 6.500 7.930 12 mesi Amica9 1.950 2.500 Al Bisogno Totale 32.210 39.397

Nei giorni scorsi, sull'albo pretorio del Comune di Corato, è stata pubblicata la deliberazione della Giunta Comunale relativa all'impegno di spesa per il servizio di comunicazione e diffusione di attività e di iniziative promosse dal Comune di Corato.Una novità nel panorama cittadino, giacché nel passato mai si era ricorso a manifestazioni di interesse o a bandi per l'affidamento di servizi di tale natura che pure venivano forniti.Quarantamila euro la cifra stanziata dall'amministrazione comunale per il servizio che verrà fornito da 6 realtà informative del territorio, per dodici mesi.