Orianini sul podio del prestigioso Concorso Letterario Nazionale RiviNigri

Si è svolta a(IS) il 30 Luglio 2023 la cerimonia di Premiazione del Concorso Letterario Nazionale, all'interno della variegata e interessante Settimana del Libro, voluta e gestita dall'instancabile Dott. Sac. Paolo Scarabeo, direttore del giornale on lineLa giuria, presieduta dallo scrittore e giornalista Paolo De Chiara (e composta dal prof. Antonio Sorbo, dal Giornalista Sergio Di Vincenzo, dalla prof.ssa Anna Pezzella e dalla Sig.ra Sara Cappello), ha premiato ben 3 studenti del Liceo Classico Oriani, Nicole Cimadomo della classe V ginn. sez.A, Nausicaa Adduci della classe IV ginn. sez.A , Samuele Chiapperini della classe III sez.D (rispettivamente dell'indirizzo Comunicazione, Tradizionale e Linguistico).Per ritirare il premio, i ragazzi si sono recati in Molise accompagnati da alcuni genitori, nonostante il gran caldo, felici dell'onore a loro attribuito ed hanno vissuto con intensità la serata finale degli eventi molisani legati alla cultura; hanno conosciuto la professionalità del giornalista Paolo Scarabeo che li ha accolti con simpatia ed hanno potuto apprezzare le bellezze paesaggistiche e il clima festoso della cittadina.Nel dettaglio, gli Orianini sul podio:Nicole Cimadomo,vincitrice Racconto, categoria ragazzi, "Coraggio è vivere...nonostante", targa+ borsa di studio di €500,00+pubblicazione sulla Testata online QuintaPagina.euNausicaa Adduci, menzione per Poesia, categoria ragazzi, Amarsi, attestato e pubblicazione sulla Testata online QuintaPagina.euSamuele Chiapperini,menzione per Poesia categoria ragazzi, La dama del Lago, attestato e pubblicazione sulla Testata online QuintaPagina.eu«Essere studenti dell'Oriani – dichiarano i giovani premiati - vuol dire mettersi in gioco e portare nella vita gli insegnamenti e le sollecitazioni ricevute nelle aule». Orgoglioso dei successi dei suoi studenti, il Dirigente Prof. Francesco Catalano accoglie in questi giorni le nuove leve dell'istituto ed augura un anno scolastico proficuo e denso di soddisfazioni, a tutta la Comunità.