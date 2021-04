Oronzo Liuzzi tra i 100 artisti di "Nuvole", la mostra per ricordare le vittime della pandemia

NUVOLE vite appese che squarciano l'orizzonte succubi di un moto che - ora - nell'immobilità, appare arrestato, vite comunque presenti nel loro segno carnale indelebile: forte e insostituibile.

NUVOLE immagine leggera che conduce a mondi immaginari dove le energie si intrecciano e aleggiano noncuranti mentre il mondo intero sta subendo un cambiamento.

Cambiamento necessario, una trasformazione dove la morte necessariamente deve essere vista come una rigenerazione.

Tanti messaggi eterogenei che comunicano che l'arte non muore mai, una sorgente limpida, sincera, ricca di creatività, che disseta i suoi affluenti.

In questa dipartita a noi restano le memorie, una stratificazione storica di intrecci polivalenti ... che restano in vita affinchè ancora ci parlino.

C'è anche Oronzo Liuzzi tra gli artisti che espongono le loro opere a "Visioni Altre Gallery" di Venezia per commemorare il ricordo di tutti coloro che per causa della pandemia ci hanno lasciati."NUVOLE - 100 artisti per ricordare" è il titolo di questa grande installazione e vuole essere una azione commemorativa a ricordo, ad un anno della pandemia, di tutti quelli che al mondo dell'arte e della cultura ci hanno, in silenzio, lasciato per il volo della dipartita.Inaugurazione 6 maggio alle ore 19.00.Durante l'inaugurazione i due artisti e performer Adolfina de Stefani e Antonello Mantovani daranno vita ad una azione performativa dal titolo "Viaggio della dipartita". La mostra curata da Adolfina de Stefani in collaborazione con Aurora Cappello è visitabile dal 6 al 28 maggio 2021, dal mercoledi alla domenica con orario 11:00 - 14:00 | 16:00 - 20:00.Hanno partecipato:ANDREINA ARGIOLAS – dedicato a Germano Celant | MICHELA BALDI dedicato a tutti |FRANCO BALLABENI – dedicato a tutti | CHIARA BALLONE – dedicato a Luis Sepůlveda | VITTORE BARONI– dedicato a Hal Willner | MARIANO BELLAROSA – dedicato a Lucia Bosč | CARLA BERTOLA – dedicato a Romi Trentin | PIERO BIASION – dedicato a Lanfranco Baldi e Roberto Cerbai | GRETA BOATO – Incontri potenti - dedicato a Germano Celant| MATTEO BOATO – dedicato a Mimo Boato | MARIELLA BOGLIACINO – dedicato a tutti | MARITE' BORTOLETTO – dedicato a tutti | VALENTINA BRAGHETTO – dedicato a Vittorio Gregotti | FABIO BURIGANA – dedicato a Aldo Vianello | MIRTA CACCARO – dedicato a Philippe Daverio, Christo, Luis Sepůlveda | LORETTA CAPPANERA – dedicato a Eleonora Fiorani | AURORA CAPPELLO: dedicato a tutti | BARBARA CAPPELLO – dedicato a Luis Sepůlveda | SALVIO CAPUANO – dedicato a tutti | LAMBERTO CARAVITA – dedicato a Giovanni Gastel| | SILVIA CEGALIN – dedicato a tutti | GIULIANA COBALCHINI – dedicato a tutti | MARIA MANUELA CODAZZI – dedicato a Bob Krieger| NELLI CORDIOLI – dedicato a tutti | CLAUDIA CORO' – dedicato a Thione Seck | CARMELA CORSITTO - dedicato a Giovanni Gastel | CRISTINA CORTESE – dedicato a Vittorio Gregotti | AGNESE CUNEGO – dedicata a Luis Sepůlveda | DANIELE CUOGHI – Lumaca - dedicato a Luis Sepůlveda | PIERA DE NICOLAO – dedicato a tutti | ADOLFINA DE STEFANI – Contagio – dedicato a Emanuele Severino | ELENA DELL'ANDREA – Utopie Realizzabili - dedicato a Yona Friedman | SANDRO DI CESARE – dedicato a Philippe Daverio | ARMANDO DI NUNZIO – dedicato a tutti | SILVIA FAVARETTO – JUANA DE LOS 7 DOLORES – dedicato a Gabriella Valera Grube | ALESSANDRO FERRARI – dedicato a tutti | MARCO FERRARI – dedicato a Turi Simeti | | MARCELLA FOCCARDI – LAS COSAS DEL AMOR – dedicato a Luis Sepůlveda | LUCIA FORNARINI – Nuvole – dedicato a tutti | LEO FRANCESCHI – dedicato a Francesco Battagia |LEO FRANCINI – dedicato a tutti | FLAVIO GALLETTI – dedicato a tutti| OMBRETTA GAZZOLA – dedicato a tutti | GRAZIA GIANI – dedicato a Germano Celant | CLAUDIO GRANDINETTI – Scatole di cielo per chi ci ha lasciato – dedicato a Elisabetta Imelio | LUCIA GUIDORIZZI - dedicato a Aldo Vianello | CLAUDIO JACCARINO – dedicato a E. Cavrasco | BENEDETTA JANDOLO – dedicato a Marco Ribani | LA CHIGI – dedicato a Sergio Bernardi | ROSANNA LA SPESA – dedicato a Luis Sepůlveda, Lidia Menapace, Milva, Ezio Bosso, Franca Valeri, Sergio Zavoli, Stanley Cohen, Rossana Rossanda, Lea Vergine, Ebru Timtik, Ellis Marsalis, Manu Dibango, Ennio Morricone, Mirella Freni, Vittorio Gregotti, Gigi Proietti ||GIAN PAOLO LUCATO – Nuvole Cave 2021 dedicato a Gianpaolo Pansa | GIULIO MALFER – dedicato a Gillo Dorfles | ANTONELLO MANTOVANI – Memorie – dedicato a Vito Molaro | MARIJA MARY MARKOVIC – dedicato a tutti | MARISTELLA MARTELLATO – dedicato a tutti | ANJA MATTILA TOLVANEN – Kenzo - dedicato a Kenzo Tokada | MARINO MARINONI – dedicato a tutti | MARISA MERLIN – dedicato a tutti | LAURA MARIA MINO – dedicato a Giovanni Gastel | ANDREJ MUSSA – Agostina profumavi di mandarino – dedicato ad Agostina | PATRIZIA NICOLINI – dedicato a Lucia Bosč | CLEMENTE PADIN – dedicato a tutti| RICCARDO PARENTI – dedicato a : Davide Frisoli |AGUSTINA PEREZ PELLEGRINI – dedicato a tutti | MARGHERITA PICCARDO – dedicato a tutti | GIOVANNI PINOSIO – dedicato a : tutti | SERENA POLETTI – FORZE SILENZIOSE - dedicato a Orietta Maestro | DIPRIORI – ART BROKEN HEART dedicato a: Guglielmo Barbetti | CARLO PUCCI – dedicato a tutti | GIANCARLO PUCCI – Proiezione triangolare – dedicato a Suor Germana | ROSSELLA RICCI –"Lassů" dedicato a Vincenzo | SABINA ROMANIN – dedicato a Luis Sepůlveda | IMERIO ROVELLI – dedicato a Germano Celant | GIANNI SANDONA' – dedicato a Giovanni Gastel | VALERIA SANGIORGI – dedicato a Ivan Fassio | ANTONIO SASSU – dedicato a David Medalla | CLAUDIO SCARANARI – dedicato a tutti | DINO SILEONI – dedicato a tutti | MANUELA SIMONCELLI – dedicato a tutti | GUIDONIA | STEVANATO dedicato a un parente scrittore | GIOVANNI E RENATA STRADA – dedicato a tutti | RENATA TABANELLI – dedicato a: tutti | GIORGIO TRINCIARELLI – dedicato a Vittorio Gregotti | PAOLA TURRA – dedicato a Fiorella Mancini | GIOVANNI OSCAR URSO – dedicato a tutti | DIANA ISA VALLINI – dedicato a tutti | TOMMASO VASSALLE – Energia dedicato a tutti | MARIO VERDIANI – dedicato a Cini Boeri | ALBERTO VITACCHIO – dedicato a Francesco Mandrino | FAZEKAS ZOLTAN – dedicato a TERRA DELL'ETNA