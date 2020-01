Da Corato a Venezia, Oronzo Liuzzi espone con Coco Gordon

"Continuo a potenziare me stessa in quanto donna che sta invecchiando per rendere visibili profonde ricerche culturali, e per creare un impatto sull'etica di pensiero/comportamento e sull'integrazione mente-corpo-spirito della nostra struttura moderna". Coco Gordon

Sarà inaugurata sabato 1 febbraio, alle ore 20.00, al Campo del Ghetto Novo 2918 di Venezia, la mostra "Ricordando il Movimento Fluxus" a cura di Visioni Altre.Fra i tanti artisti italiani che esporranno le loro opere fino al 13 febbraio, anche il coratino Oronzo Liuzzi.Dando spazio all'esposizione "Fresh Cuts - Tagli Freschi e Exploding Red Piano Keyboard" di e con l'artista Fluxus Coco Gordon, Visioni Altre ha infatti inteso omaggiare il movimento Fluxus.Durante la cerimonia inaugurale, con presentazione e testo critico a cura di Asia Rota, anche la performance di e con Coco Gordon dal titolo "3 Dances For Paper Piano Super Sky Woman".Coco Gordon, di origini italiane, è tra le più significative artiste "intermediali" americane. Ha radici nel movimento "Fluxus", anche se oggi preferisce non essere inserita in nessun gruppo specifico. Al centro dei suoi molteplici lavori si colloca l'intenzione di creare consapevolezza nei confronti dei problemi ecologici e sociali del nostro mondo.