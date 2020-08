Segnalazione speciale per Oronzo Liuzzi al Premio Lorenzo Montano

Oronzo Liuzzi con "Eccomi: il sacrificio di Isacco" (Oèdipus, 2019) ha conseguito la "Segnalazione Speciale – Una vita di poesia" al 34° Premio Lorenzo Montano (2020) per la sezione 'Opera edita'.Il Premio di Poesia, organizzato dall'Associazione culturale Anterem, intende diffondere la conoscenza di forme stilistiche e di pensiero che trovano nella necessità e nella bellezza le loro ragioni.Le opere dei vincitori per tutte e quattro le sezioni in cui il Premio si articola – "Una poesia inedita", "Raccolta inedita", "Opera edita", "Una prosa inedita", – vengono immesse in canali distributivi e di conoscenza che fanno capo a critici, poeti, abbonati, estimatori, biblioteche civiche e universitarie. La loro vita non si esaurisce quindi nell'ambito del cerimoniale legato alla premiazione. Ma continua altrove. Così come le opere dei finalisti e segnalati che in ogni edizione costituiscono la trama del Forum Anterem di poesia e prosa.Il Premio è intitolato al veronese Lorenzo Montano per ricordare un poeta, un narratore, un critico che è stato uno dei fondatori di una rivista come "La Ronda".Il testo poetico di Oronzo Liuzzi sarà pubblicato anche in "Carte nel vento", nota di lettura e invito al Forum Anterem. Inoltre, all'opera sarà dedicato un brano musicale appositamente creato dal compositore Francesco Bellomi, che verrà eseguito durante la cerimonia di premiazione e pubblicato sul sito di Anterem e sul canale Youtube.Tutte le opere pervenute al Premio saranno catalogate e conservate, insieme ai manoscritti e ai volumi dei poeti contemporanei più significativi, presso il Centro di Documentazione sulla Poesia Contemporanea "Lorenzo Montano" della Biblioteca Civica di Verona, a disposizione dei critici e degli storici della letteratura.