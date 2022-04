Ospedale, Mascoli: «I coratini seguano il consiglio comunale di venerdì»

«Mi batterò con tutte le forze per il riconoscimento all'Umberto I di tutte le peculiarità previste per una struttura di primo livello»

Il consigliere comunale Salvatore Mascoli ha presentato una mozione, sottoscritta da altri colleghi, tesa ad affrontare il tema dell'offerta sanitaria nel territorio di Corato.«Invito tutti i concittadini a seguire il consiglio comunale di venerdì 22 aprile, così da poter comprendere chiaramente chi ha realmente a cuore le sorti del nostro ospedale e chi invece gioca con la salute dei coratini ma anche di tutti i cittadini del distretto socio sanitario numero 2 e non solo» ha dichiarato«Mi batterò con tutte le forze affinché la Asl Bari riconosca all'Umberto I tutte le peculiarità previste per un ospedale di primo livello, così come predisposto negli atti.Ho invitato personalmente a partecipare al consiglio comunale il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, l'assessore alla Sanità Rocco Palese, il Direttore Generale della Asl Antonio Sanguedolce, il capo del Dipartimento salute della Regione Vito Montanaro, il presidente della commissione sanità Mauro Vizzino così da poter ascoltare le loro intenzioni riguardo il futuro del nostro presidio ospedaliero. Lottiamo insieme per il nostro ospedale!».