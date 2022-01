Farmacie, ecco l'organizzazione per i festivi

«Vorrei ringraziare pubblicamente la categoria dei farmacisti che, in seguito all'incontro che ho chiesto e che si è tenuto ieri, ha mostrato enorme sensibilità e attenzione alle esigenze della comunità, rispondendo con la consueta disponibilità ad assecondare le richieste legate alla disarmante contingenza pandemica». È quanto riferisce il presidente della commissione sanità Salvatore Mascoli a margine dell'incontro avvenuto ieri con i rappresentanti dei farmacisti.Mascoli si è infatti fatto promotore di un incontro alla luce anche delle lamentele dei cittadini per le code all'esterno delle farmacie nei giorni festivi.«Domani 6 Gennaio la farmacia di turno Samarelli predisporrà due ingressi differenti, uno per la somministrazione dei medicinali e l'altro per l'effettuazione dei tamponi. Domenica 9 invece, la farmacia di turno del Dottor Tedone in via Castel del Monte provvederà alla sola somministrazione dei medicinali mentre la farmacia Sant'Elia dalle ore 9,00 alle ore 12,30 sarà di supporto alla farmacia di turno per la sola effettuazione dei tamponi. Dunque, ricapitolando, domenica 9, i farmaci dal Dottor Tedone in via Castel del Monte e i tamponi, solo al mattino, alla farmacia Sant'Elia». riferisce Mascoli.E conclude: «Con la speranza che presto si possa uscire da questo incubo, ringrazio ancora gli amici farmacisti per la reattività e la collaborazione e chiedo ai concittadini di essere sempre scrupolosi nell'attenersi alle procedure di contenimento e contrasto del Covid-19».