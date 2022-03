Un'iniziativa di spiritualità proposta dal settore adulti dell'Azione Cattolica diocesana di Trani-Barletta-Bisceglie, che comprende anche la città di Corato. Mercoledì 30 marzo, dalle 20 alle 21, sulla piattaforma on line Meet si terrà un evento in preparazione alla Pasqua del Signore nelle modalità ancora opportune in questo periodo in cui si registra un aumento dei casi Covid.La proposta spirituale intitolata "Passiamo all'altra riva" sarà guidata da, parroco della chiesa di San Pietro in Bisceglie e assistente unitario dell'Arcidiocesi, che con la sua meditazione sulla Parola di Dio, sorgente inesauribile di vita, aiuterà i partecipanti a riflettere e ad abitare questo tempo di grazia.Per prendere parte all'incontro è necessario essere inseriti al gruppo WhatsApp "Passiamo all'altra riva", segnalandosi ai vicepresidenti del settore adulti Maria Lanotte (3296020983) e Gianfranco Cuna (3485484289). «Con quest'occasione spirituale di Quaresima ci proponiamo di rispondere al desiderio di raccoglimento e di preghiera di quanti fanno parte dell'associazione, e di tanti altri amici che hanno avuto modo di condividere ed apprezzare le proposte associative» hanno commentato dall'