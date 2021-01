La "Festa Diocesana della Pace" in una speciale edizione online

Sebbene quest'anno il Mese della Pace capiti in un momento particolarmente pieno di incertezze e paure, l'Azione Cattolica della nostra diocesi non rinuncia all'importante appuntamento della Festa Diocesana della Pace, che si trasforma in un'edizione straordinaria di un TG davvero speciale.Non a caso, "la pace fa notizia" è lo slogan che ha accompagnato la riflessione all'interno dei gruppi dell'Azione Cattolica dei Ragazzi per tutto il mese di gennaio, durante il quale i ragazzi, spronati dal messaggio di Papa Francesco "la cultura della cura come percorso di pace" in occasione della 54^ Giornata Mondiale della Pace, si sono concentrati in modo particolare sull'impegno che ciascuno di noi è chiamato ad assumersi affinché nessuno sia dimenticato o lasciato solo.Proprio per questo, oltre che su un progetto nazionale di raccolta fondi a favore di Terre des Hommes, associazione impegnata da decenni nella tutela dell'infanzia e promotrice di iniziative specifiche legate alla crisi sanitaria, economica e sociale prodotta dalla pandemia da Covid 19, l'AC nazionale ha scelto di puntare e invitare tutti ad una iniziativa di pace diffusa, che trovi una propria specifica declinazione in ciascun territorio.Momento importante e significativo al centro di questo percorso sarà proprio la Festa Diocesana della Pace, che, a causa dell'emergenza sanitaria, quest'anno non potrà essere vissuta in presenza, ma la creatività dell'Equipe Diocesana dell'ACR è riuscita a garantire lo svolgimento di questo evento che sarà costituito da due appuntamenti: una Celebrazione Eucaristica durante la quale si pregherà per la Pace, vissuta e animata allo stesso modo nelle comunità parrocchiali, tra sabato pomeriggio 30 gennaio e domenica mattina 31 gennaio; e«È questo un periodo in cui ciascuno di noi è chiamato ad offrire un di più di entusiasmo, inventiva e collaborazione – spiegano gli organizzatori - dando valore a ciò che ancora possiamo fare, accogliendo le sfide di questo tempo con coraggio e passione, piuttosto che abbandonarci a pensieri nostalgici e malinconici. Con la diretta su Facebook, desideriamo incontrare idealmente tutti i ragazzi, i giovani e gli adulti della nostra diocesi, per lanciare spunti di riflessione, ascoltare testimonianze sui modi concreti per prendersi cura del prossimo e del creato e giocare insieme attraverso alcune semplici attività da poter fare a casa. Il collegamento a distanza sarà possibile grazie all'aiuto e alla mediazione degli educatori dell'Acr e i responsabili parrocchiali».A prendere parte a questo momento in diretta Facebook ci saranno anche don Vincenzo Giannico, assistente diocesano dell'ACR, e il nostro Arcivescovo, sua Ecc.za Mons. Leonardo D'Ascenzo.