Mercoledì 14 dicembre, dalle 19:30 alle 20:30, negli spazi della parrocchia di San Pietro di via Amando Vescovo a Bisceglie, il settore adulti di Azione Cattolica promuoverà una serata di spiritualità all'interno del percorso di Avvento sul tema "Sei tu Colui che deve venire?".Il momento di preghiera e riflessione sarà guidato da, assistente unitario dell'Azione Cattolica diocesana e parroco di San Pietro.«Il luogo è stato scelto da parte dell'équipe di settore in quanto quest'anno la comunità di San Pietro celebra l'anno giubilare per i cinquant'anni della sua missione, perciò si potrà godere dell'indulgenza plenaria che Papa Francesco ha concesso tramite la Penitenziaria apostolica per coloro che visiteranno la chiesa parrocchiale dal 22 febbraio 2022 al 22 febbraio 2023» hanno sottolineato don Gaetano Corvasce, il presidente diocesano di Azione Cattolicae i vicepresidenti del settore adulti«Attraverso questa proposta, aperta a tutta la comunità diocesana, il SA dell'Ac desidera prendersi cura e aiutare a vivere con maggiore profondità questo tempo forte dell'anno liturgico, costernato dalle tante "gabbie" di dolore personale e collettivo, quest'ultimo dovuto alle incertezze e ai conflitti in corso.L'ascolto della Parola, la meditazione e la preghiera siano un'occasione favorevole per far spazio allo Spirito Santo e a Gesù che cammina sempre al fianco di ciascuno per illuminare la via della testimonianza».Per ulteriori informazioni è possibile fare riferimento a Maria Lanotte e Gianfranco Cuna.