"Tempo del creato", iniziative dell'Azione Cattolica Diocesana

Lo scorso 1° settembre, in occasione della 17esima Giornata Mondiale di preghiera per il Creato, l'Azione Cattolica Diocesana ha diffuso una nota a firma del presidente, il biscegliese«Inizia il Tempo del Creato, che si concluderà il 4 ottobre, con la festa di San Francesco d'Assisi. Il tema di quest'anno è: "Prese il pane, rese grazie" (Lc 22,19).Ogni pezzo di pane arriva da lontano: è un dono della terra. Più che in altri momenti,Attenzione all'ambiente e rispetto del Creato non è solo stare attenti al riciclo degli scarti dei nostri consumi, è innanzitutto nell'ordinario, evitare il consumo, lo spreco, rendere sostenibile con il nostro agire l'ambiente che viviamo, qui nel nostro territorio.Inquinamento della luce, dei rumori, il business dei rifiuti alimentato dai nostri sprechi ed eccessi, motivo di infiltrazioni di eco mafie anche nei nostri comuni ci richiama ad una attenzione educativa per sostenere attivamente un cambiamento, dice Papa Francesco, nel suo messaggio, "Minacciati da un miope egoismo, gli adolescenti chiedono ansiosi a noi adulti di fare tutto il possibile per prevenire o almeno limitare il collasso degli ecosistemi del nostro pianeta".Durante questo Tempo del Creato, il Papa ci invita a pregare affinché i vertici COP27 e COP15 dell'ONU possano unire la famiglia umana nell'affrontare decisamente la doppia crisi del clima e della riduzione della biodiversità. Essere miopi verso il territorio e pertanto il Creato comporta evidenti conseguenze che stiamo già pagando in termini climatici, di crisi, di Pace»., nella zona pastorale di Barletta, è promossa l'iniziativa "In cammino sul sentiero Piergiorgio Frassati" da Canne a San Ruggero mentre