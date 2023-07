Paura dei tassi in crescita per il mutuo? La risposta di Pietro Todisco

La risposta alle difficoltà del periodo? Sta nella professionalità e nella consulenza di un esperto.. Da oltre dieci anni sulla cresta dell'onda, operativo per la galassia Kiron nelle città di Corato, Andria e Ruvo, ha maturato una capacità apprezzata e riconosciuta di proporre ai clienti la soluzione migliore per le proprie esigenze. Un concetto che vale soprattutto come risposta ai timori comprensibili di effettuare un passo come l'acquisto di una casa in un momento storico in cui i tassi sono cresciuti alle stelle, rivelandosi nella maggior parte dei casi instabili e con poche certezze.Per questo le uniche certezze stanno nella possibilità di affidarsi a un esperto del settore, che sappia destreggiarsi con abilità in questo scenario. "Tantissime persone – per dirla con le sue parole – hanno la paura comprensibile che tutto quello che viene ipotizzato, condiviso, anche formalizzato all'inizio della consulenza, non trovi poi conferma al momento della stipula. Temono che il tasso previsto nella fase di avvio della pratica sia diverso rispetto a quello che troverebbero al momento della stipula. Temono le lungaggini, la burocrazia, gli ostacoli imprevisti". Uno stato d'animo che nel cuore dell'estate ha una ragion d'essere anche maggiore. Molti clienti, che hanno una pratica in corso, pensano che ciò che si lascia adesso possa poi essere diverso a settembre, quando gli istituti bancati torneranno a essere pienamente attivi. Un ipotetico rallentamento, quando non un cambiamento, dell'iter che non lascia e non può lasciare indifferenti.Pietro Todisco ha la capacità di far centro al primo colpo e di far fronte alle esigenze del cliente in modo trasparente ed efficace, soprattutto veloce, dopo aver individuato la strada migliore sulla base delle specifiche caratteristiche di quello stesso cliente. "Il mio lavoro consiste nella ricerca di risposta per ogni tipo di domande – prosegue Todisco – Quando un cliente mi contatta, mi tuffo completamente in ogni dettaglio della sua pratica. Mi faccio carico unicamente ed esclusivamente io di ogni incombenza. A lui tocca solo… ricevere il finanziamento".. Allo stesso modo si può ottenere un mutuo fino al 100%.Tante le soluzioni per ovviare a dubbi e incertezze, dunque. Basta "solo" avviare un percorso virtuoso, affidabile, sicuro. Rapido. Con il professionista in grado di far tagliare il traguardo sperato.Per info, chiamare (o inviare messaggio whatsapp) al numero 3341776249 e consultare le pagine social Facebook