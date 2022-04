Piarulli: «Tre omicidi in pochi mesi a Barletta, serve sicurezza nei fatti»

«Quello di Giuseppe Tupputi è il terzo omicidio avvenuto in pochi mesi a Barletta e rappresenta un ulteriore momento di escalation di fatti di sangue e criminalità feroce che si susseguono da tempo nella Bat. Nonostante l'apertura di Questura e Comandi provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza, il territorio fa ancora fatica a contrastare il crimine e questo dovrebbe fare riflettere il Governo sulla necessità di rafforzare ulteriormente gli organici a disposizione delle nostre forze dell'ordine, anche per aiutare la Procura della Repubblica nelle indagini». Lo ha affermato la parlamentare coratina, senatrice del Movimento 5 stelle, commentando la notizia dell'omicidio del commerciante barlettano Giuseppe Tupputi, alla cui famiglia l'esponente pentastellata ha manifestato massima vicinanza e solidarietà unendosi nel dolore che è anche di una comunità nuovamente scossa dopo gli omicidi di Claudio Lasala e Michele Cilli (del quale non si è trovato il corpo).La senatrice Piarulli, componente del comitato sicurezza del Movimento 5 stelle, si prepara così «ad una nuova iniziativa parlamentare per tornare ad invocare provvedimenti concreti per il rafforzamento delle dotazioni organiche del nord barese, proprio in coincidenza con la festa dei 170 anni della Polizia penitenziaria che nella Bat si è tenuto proprio a Barletta. Le forze dell'ordine fanno tanto con pochi uomini e risorse: è nostro dovere dare a loro, e quindi a tutti i cittadini, tutto quello che serve per tornare ad avere la migliore percezione possibile di sicurezza e vivere le nostre giornate nella massima serenità».