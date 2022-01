PNRR, Comune e imprese uniti per il rilancio della città

I fondi del piano nazionale di ripresa e resilienza sono una occasione irripetibile per il rilancio del territorio e per definire l'assetto cittadino del futuro. Parte da questa valutazione la scelta dei rappresentanti del mondo dell'impresa di Corato, città tra le più importanti della Puglia sul piano industriale, di invocare una collaborazione tra il Comune e i privati per definire strategie e priorità nell'impiego dei fondi.

Agli inizi di Febbraio a Corato si svolgerà un convegno al quale prenderanno parte esponenti politici e rappresentanti del mondo dell'impresa. Tra loro l'imprenditore coratino Franco Cannillo, da alcuni anni impegnato anche nella Fondazione Cannillo. Nella sua visione, tra l'altro condivisa da molti dei suoi colleghi, le priorità sono chiare.



Nelle interviste di Giuseppe Di Bisceglie il pensiero del sindaco Corrado De Benedittis e dell'imprenditore Franco Cannillo.