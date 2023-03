Poste Italiane celebra la Festa della Donna con una cartolina filatelica e un annullo speciale

Nell'ufficio postale con sportello filatelico di Via Farinata a Corato, la Filiale di Bari ha inoltre organizzato un evento filatelico, alla presenza del Sindaco Corrado Nicola De Benedittis e del direttore provinciale di Poste italiane Antonino Licata, e la disponibilità anche del Folder in tiratura limitata "Donna & Ambiente", con la preziosa litografia dell'artista del primo '900 Federico de Pistoris.Un'occasione unica per ogni collezionista o per chi, semplicemente, vuole ricordare in modo originale una giornata particolare, facendo dono della colorata cartolina a una persona cara o inviando un messaggio a un destinatario.Il prodotto filatelico è disponibile al prezzo di 1,00€ anche negli Spazio Filatelia del territorio nazionale e fino all'8 marzo è disponibile anche il bollo tondo con datario centrato mobile (esclusivamente negli Spazio Filatelia).L'annullo lineare, invece, verrà utilizzato nelle sedi con sportello filatelico esclusivamente in abbinamento al bollo a datario mobile.