Riapre l'Ufficio Postale di via Castel del Monte

È stato riaperto l'Ufficio Postale sito in Via Castel del Monte, 44.Lo comunica Poste Italiane che «in ottemperanza ai provvedimenti governativi in materia di contenimento del virus e distanziamento interpersonale, ha continuato e sta continuando a garantire i propri servizi alla cittadinanza.L'azienda inoltre sottolinea «che ciascun cliente è invitato a recarsi presso gli Uffici Postali esclusivamente per il compimento di operazioni essenziali ed indifferibili».