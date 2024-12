Premio Templum - Architetti Italiani alla coratina Esther Tattoli 

Nell'ambito dell'evento Premio Templum - Architetti Italiani, all'arch. Esther Tattoli è stata conferito un riconoscimento, insieme ad altri 100 architetti italiani, con la pubblicazione di un suo lavoro nel prestigioso volume "Architetti Italiani II Edizione", a cura della casa editrice RDE e della associazione Liber, con il patrocinio del Ministero delle Infrastrutture, del Ministero della Cultura e del Ministero dell'Ambiente e dell'Ordine Nazionale degli Architetti.Tale riconoscimento le è stato conferito durante la cerimonia di premiazione che si è tenuta a Roma, presso la sala della Protomoteca del Campidoglio, il 19 dicembre 2024, alla presenza del Presidente dell'ordine degli Architetti arch. Massimo Crusi.L'evento editoriale mira a valorizzare gli studi di architettura di eccellenza, che danno lustro allo scenario architettonico in ogni regione italiana, nei settori dell'architettura, urbanistica e design, attraverso opere di grande valore identitario, evidenziando l'importanza della sinergia tra professionista e impresa per il raggiungimento di una autentica qualità dell'architettura.Durante la cerimonia, è stato conferito un riconoscimento anche all'impresa Giovanni Paterno, che ha eseguito con cura e maestria i lavori previsti nel progetto selezionato, consistente in un intervento di restauro e risanamento conservativo di un immobile residenziale degli anni '40, nel cuore della città di Canosa di Puglia.Le motivazioni che hanno portato alla scelta per la pubblicazione di questo progetto sono legate all'incontro ed alla fusione tra tradizione e innovazione, che ha dato nuova vita a spazi residenziali moderni, fortemente identitari, nel rispetto della cultura e della storia del territorio.