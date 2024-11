Presentati gli atti di Santarella. Il sindaco: “Facciamo di Corato una città pilota della rigenerazione urbana”

Social Video 6 minuti Corato, presentazione atti Santarella Rosanna Luise

Un progetto di oltre un anno per conoscere più da vicino le opere dell'ingegnere, capirne la grandiosità e cercare di tramandarle alle generazioni future.Alin Italia è stata dedicata una giornata, quella di questa mattina all'interno dellaper presentare gli atti di un'intera giornata di studi a lui dedicata e svoltasi a settembre del 2023.La sua figura, i suoi studi e le opere che costellano parte dell'Italia sono state al centro della conferenza di questa mattina.Tra le opere pugliesi sono state ricordate il "" di Bari, situato nel pieno centro della città, "", costruzione situata in via Ruvo 2 a Corato e la chiesa che ha ospitato la conferenza, i cui lavori di restaurazione della volta sono stati effettuati proprio da Santarella.All'ingegnere è stato dedicato anche un numero speciale di "", rivista d'informazione, attualità e cultura edita dal Collegio degli Ingegneri di Padova e diretta daa partire dalla sua fondazione avvenuta nel 1989.Tra le pagine della rivista un racconto minuzioso delle sue opere attraverso testimonianze, lavoro di ricerca e di studio. E ancora, sfogliando le pagine, è possibile ammirare le bozze dei progetti in bianco e nero e le foto della loro realizzazione, passi della sua storia e della sua vita, spentasi prematuramente nel 1935.L'evento è stato fortemente voluto dalla sede locale di Corato dell'Archeoclub d'Italia e co-organizzata con l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari che, insieme, hanno organizzato ufficialmente la "" e raccolti in un numero speciale della rivista Galileo. Non solo, durante la giornata, è stata presentata anche la ""Questo percorso - spiegano gli organizzatori- rappresenta un omaggio prezioso a un protagonista indiscusso dell'ingegneria italiana, un pioniere dell'uso del cemento armato, la cui opera ha inciso profondamente sulla storia culturale e tecnica del nostro Paese e oltre. Luigi Santarella è, per la comunità coratina, motivo di orgoglio e fonte d'ispirazione, un esempio di eccellenza che trascende i confini locali per abbracciare un orizzonte nazionale e internazionale".A moderare l'incontro e a raccontare l'evoluzione della volta della chiesa di Corato è stata, architetto e specialista in beni architettonici e del paesaggio.L'iniziativa, che gode del patrocinio del Comune di Corato, dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari e della Provincia di Barletta-Andria-Trani, del Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Bari, delle associazioni AIPAI, Italia Nostra e dell'associazione ADSI, ha l'obiettivo di celebrare e tutelare il patrimonio storico e culturale legato a Luigi Santarella, punto di riferimento per l'ingegneria italiana."Un ringraziamento speciale - conclude De Palma - va allaperché ha contribuito al lavoro minuzioso di ricerca con documenti e atti".All'incontro hanno partecipato anche gli studenti dell' l'Itet Tannoia e del liceo artistico Stupor Mundi di Corato.