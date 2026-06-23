Politica
Proclamazione ufficiale per i nuovi consiglieri comunali di Corato - FOTO
Oggi pomeriggio la cerimonia al Chiostro di Palazzo di Città
Corato - martedì 23 giugno 2026 18.14
Oggi, 23 giugno, il Chiostro di Palazzo di Città ha ospitato la cerimonia ufficiale di proclamazione dei nuovi consiglieri comunali. L'Ufficio Elettorale Centrale, riunito in seduta, ha dichiarato formalmente eletti i componenti del Consiglio Comunale, concludendo così l'iter previsto dalla legge elettorale.
Di seguito i nomi dei consiglieri ufficialmente eletti oltre ai due candidati sindaci Pietro Zona e Nica Testino.
Partito Democratico
Addario Felice, Caldara Gennaro, Bovino Filomena, Leo Claudia Pia
Corrado Sindaco
Torelli Massimo, De Scisciolo Antonio, Gavioli Rossella
Demos Democrazia Solidale
Varesano Antonella, Marcone Beniamino
Rimettiamo in Moto la Città
Di Bartolomeo Giuseppe, Mazzone Valeria
Prossima
Diaferia Pasqualino detto Pasquale
Alleanza Verdi e Sinistra
Arsale Michele
Articolo 49
Diaferia Antonio
Intesa Riformista
Stolfa Francesco Edmondo
Direzione Corato
Tandoi Giulia, Quinto Fabio, Tatò Filippo
Zona Comune
Mastrodonato Vincenzo detto Enzo, Caputo Francesco detto Franco
Unione di Centro (Udc)
Scaringella Vito
Fratelli d'Italia Giorgia Meloni
Nesta Gaetano detto Nino
Di seguito i nomi dei consiglieri ufficialmente eletti oltre ai due candidati sindaci Pietro Zona e Nica Testino.
Partito Democratico
Addario Felice, Caldara Gennaro, Bovino Filomena, Leo Claudia Pia
Corrado Sindaco
Torelli Massimo, De Scisciolo Antonio, Gavioli Rossella
Demos Democrazia Solidale
Varesano Antonella, Marcone Beniamino
Rimettiamo in Moto la Città
Di Bartolomeo Giuseppe, Mazzone Valeria
Prossima
Diaferia Pasqualino detto Pasquale
Alleanza Verdi e Sinistra
Arsale Michele
Articolo 49
Diaferia Antonio
Intesa Riformista
Stolfa Francesco Edmondo
Direzione Corato
Tandoi Giulia, Quinto Fabio, Tatò Filippo
Zona Comune
Mastrodonato Vincenzo detto Enzo, Caputo Francesco detto Franco
Unione di Centro (Udc)
Scaringella Vito
Fratelli d'Italia Giorgia Meloni
Nesta Gaetano detto Nino