Proclamazione ufficiale per i nuovi consiglieri comunali di Corato - FOTO

101 foto Proclamazione ufficiale per i nuovi consiglieri comunali di Corato

Oggi, 23 giugno, il Chiostro di Palazzo di Città ha ospitato la cerimonia ufficiale di proclamazione dei nuovi consiglieri comunali. L'Ufficio Elettorale Centrale, riunito in seduta, ha dichiarato formalmente eletti i componenti del Consiglio Comunale, concludendo così l'iter previsto dalla legge elettorale.Di seguito i nomi dei consiglieri ufficialmente eletti oltre ai due candidati sindaci Pietro Zona e Nica Testino.Addario Felice, Caldara Gennaro, Bovino Filomena, Leo Claudia PiaTorelli Massimo, De Scisciolo Antonio, Gavioli RossellaVaresano Antonella, Marcone BeniaminoDi Bartolomeo Giuseppe, Mazzone ValeriaDiaferia Pasqualino detto PasqualeArsale MicheleDiaferia AntonioStolfa Francesco EdmondoTandoi Giulia, Quinto Fabio, Tatò FilippoMastrodonato Vincenzo detto Enzo, Caputo Francesco detto FrancoScaringella VitoNesta Gaetano detto Nino