Tra riconferme e volti nuovi: la nuova giunta tutta politica di De Benedittis

Una giunta completamente politica, a differenza dello scorso mandato in cui gli assessorati politici lasciavano spazio anche a quelli tecnici. Una squadra che ha mantenuto volti passati e ha dato spazio a nuovi ingressi nel pieno rispetto delle quote rosa: su queste premesse, il sindaco De Benedittis ha presentato il nuovo assetto esecutivo che lo accompagnerà durante questo suo mandato.La presentazione, avvenuta questa mattina nella Sala Verde del Palazzo di Città, ha messo finalmente un punto a settimane di incertezze e dubbi sulla effettiva composizione della giunta. «Un momento complesso e impegnativo per poter creare la giusta compagine di governo», ha infatti affermato De Benedittis.Tra le riconferme Beniamino Marcone, Assessore alle Politiche culturali, Turismo e Personale; Felice Addario, Assessore alla Coesione sociale e prossimità a cui si aggiunge il ruolo di Vicesindaco; Antonella Varesano, Assessore alla Qualità urbana, Urbanistica ed Edilizia; Gennaro Sciscioli – Assessore al Bilancio, Sport e Polizia Locale.Tra i nuovi volti, invece, Antonio Diaferia, Assessore all'Agricoltura e Sviluppo economico; Eleonora Loiodice, Assessore alle Politiche educative, per la Pace e il Dialogo interreligioso; Valeria Mazzone, Assessore ai Lavori pubblici e Città internazionale e presidente del consiglio nello scorso mandato.«Genera sempre sofferenza il fatto di non aver potuto confermare i vecchi assessori, ma laa coperta è sempre un po' corta», ha continuato il sindaco.Tra gli obiettivi principali ci sono il compimento delle opere del PNRR, l'incontro con l'AIC per affrontare le maggiori criticità, la questione giovanile e quella del volontariato giovanile.La nuova giunta, formata dunque da riconferme e nuovi volti, è il risultato di un insieme di forze che hanno concorso per la vittoria di De Benedittis, chiamate ora a tradurre il programma elettorale in atti concreti di governo.