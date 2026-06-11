Leccese ai sindaci neoeletti o ricofermati: «Costruiamo insieme un percorso di collaborazione»

Il Sindaco metropolitano, Vito Leccese, ha inviato una lettera di congratulazioni e auguri di buon lavoro ai sindaci dei nove Comuni dell'area metropolitana di Bari neoeletti o riconfermati nell'ultima tornata amministrativa: Fiorenza Pascazio (Bitetto), Michele Laricchia (Capurso), Giuseppe Lovascio (Conversano), Corrado De Benedittis (Corato), Francesco Rutigliano (Grumo Appula), Vittorino Smaltino (Locorotondo), Giuseppe Montebruno (Modugno), Manuel Minervini (Molfetta), Tommaso Amendolara (Palo del Colle).Nel messaggio, indirizzato ai primi cittadini che guideranno le rispettive comunità nei prossimi anni, Leccese ha sottolineato il valore e la responsabilità del ruolo affidato dagli elettori, evidenziando come amministrare un Comune significhi confrontarsi quotidianamente con i bisogni dei territori e con la necessità di offrire risposte concrete ai cittadini.«Essere scelti come guida dalla propria comunità è un privilegio e allo stesso tempo una grande responsabilità – ha scritto il Sindaco metropolitano –. Il vostro tempo, le vostre energie e la vostra capacità di ascolto saranno ogni giorno al servizio degli altri, sapendo che questo comporterà inevitabilmente decisioni difficili e aspettative importanti».Nel rivolgere gli auguri di buon lavoro, Leccese ha ribadito il ruolo della Città Metropolitana come "casa comune" delle amministrazioni locali, "luogo di collaborazione istituzionale e di condivisione di strumenti, competenze e opportunità".Particolare attenzione viene dedicata alle sfide che attendono il territorio metropolitano nei prossimi anni: pianificazione territoriale, infrastrutture, transizione ecologica, potenziamento dei servizi, attrazione di risorse e sviluppo di nuove opportunità per le comunità locali. Obiettivi che, secondo il Sindaco metropolitano, richiedono un'azione coordinata e una visione condivisa capace di superare i confini amministrativi dei singoli Comuni.«La qualità delle relazioni istituzionali rappresenta una delle condizioni essenziali per offrire ai cittadini le migliori prospettive», ha evidenziato Leccese, assicurando la piena disponibilità della Città Metropolitana a costruire un percorso di collaborazione che valorizzi ogni territorio e garantisca pari attenzione a tutti i Comuni, dal più piccolo al più grande.«Vi auguro di vivere questo mandato con passione, equilibrio, ascolto e senso delle istituzioni», ha concluso, rinnovando l'impegno a lavorare insieme per lo sviluppo dell'intera area metropolitana.