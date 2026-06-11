Vito Leccese
Vito Leccese
Politica

Leccese ai sindaci neoeletti o ricofermati: «Costruiamo insieme un percorso di collaborazione»

Il messaggio del sindaco di Bari

Corato - giovedì 11 giugno 2026 10.38 Comunicato Stampa
Il Sindaco metropolitano, Vito Leccese, ha inviato una lettera di congratulazioni e auguri di buon lavoro ai sindaci dei nove Comuni dell'area metropolitana di Bari neoeletti o riconfermati nell'ultima tornata amministrativa: Fiorenza Pascazio (Bitetto), Michele Laricchia (Capurso), Giuseppe Lovascio (Conversano), Corrado De Benedittis (Corato), Francesco Rutigliano (Grumo Appula), Vittorino Smaltino (Locorotondo), Giuseppe Montebruno (Modugno), Manuel Minervini (Molfetta), Tommaso Amendolara (Palo del Colle).

Nel messaggio, indirizzato ai primi cittadini che guideranno le rispettive comunità nei prossimi anni, Leccese ha sottolineato il valore e la responsabilità del ruolo affidato dagli elettori, evidenziando come amministrare un Comune significhi confrontarsi quotidianamente con i bisogni dei territori e con la necessità di offrire risposte concrete ai cittadini.

«Essere scelti come guida dalla propria comunità è un privilegio e allo stesso tempo una grande responsabilità – ha scritto il Sindaco metropolitano –. Il vostro tempo, le vostre energie e la vostra capacità di ascolto saranno ogni giorno al servizio degli altri, sapendo che questo comporterà inevitabilmente decisioni difficili e aspettative importanti».

Nel rivolgere gli auguri di buon lavoro, Leccese ha ribadito il ruolo della Città Metropolitana come "casa comune" delle amministrazioni locali, "luogo di collaborazione istituzionale e di condivisione di strumenti, competenze e opportunità".

Particolare attenzione viene dedicata alle sfide che attendono il territorio metropolitano nei prossimi anni: pianificazione territoriale, infrastrutture, transizione ecologica, potenziamento dei servizi, attrazione di risorse e sviluppo di nuove opportunità per le comunità locali. Obiettivi che, secondo il Sindaco metropolitano, richiedono un'azione coordinata e una visione condivisa capace di superare i confini amministrativi dei singoli Comuni.

«La qualità delle relazioni istituzionali rappresenta una delle condizioni essenziali per offrire ai cittadini le migliori prospettive», ha evidenziato Leccese, assicurando la piena disponibilità della Città Metropolitana a costruire un percorso di collaborazione che valorizzi ogni territorio e garantisca pari attenzione a tutti i Comuni, dal più piccolo al più grande.

«Vi auguro di vivere questo mandato con passione, equilibrio, ascolto e senso delle istituzioni», ha concluso, rinnovando l'impegno a lavorare insieme per lo sviluppo dell'intera area metropolitana.
  • Sindaco De Benedittis
Mazze da baseball contro un uomo per rubare la valigia: cinque arresti a Corato
11 giugno 2026 Mazze da baseball contro un uomo per rubare la valigia: cinque arresti a Corato
Secondo mandato, nuova squadra: pronta la giunta De Benedittis, tra conferme e volti nuovi
11 giugno 2026 Secondo mandato, nuova squadra: pronta la giunta De Benedittis, tra conferme e volti nuovi
Altri contenuti a tema
De Benedittis torna in piazza: il discorso del secondo mandato tra giovani, identità e accoglienza De Benedittis torna in piazza: il discorso del secondo mandato tra giovani, identità e accoglienza Ieri il comizio di ringraziamento in Piazza Cesare Battisti
De Benedittis indossa per la seconda volta la fascia tricolore - FOTO De Benedittis indossa per la seconda volta la fascia tricolore - FOTO Stamattina la proclamazione e l’annuncio del titolo di “Città”
Corrado Nicola De Benedittis proclamato sindaco: domani la cerimonia ufficiale Vita di Città Corrado Nicola De Benedittis proclamato sindaco: domani la cerimonia ufficiale L’appuntamento è fissato per sabato 30 maggio
Comizio di ringraziamento del Sindaco De Benedittis Vita di Città Comizio di ringraziamento del Sindaco De Benedittis Si svolgerà domenica 31 maggio in piazza Cesare Battisti
«Si rialza il vento del cambiamento»: a Corato il primo comizio di De Benedittis «Si rialza il vento del cambiamento»: a Corato il primo comizio di De Benedittis Inaugurata anche la nuova sede del comitato
Alleanza Verdi e Sinistra a sostegno Corrado De Benedittis alle amministrative 2026 Alleanza Verdi e Sinistra a sostegno Corrado De Benedittis alle amministrative 2026 «Corato ha bisogno di continuità, visione e di una coalizione forte, credibile»
Ricandidatura del sindaco De Benedittis, interviene Rimettiamo in moto la città Vita di Città Ricandidatura del sindaco De Benedittis, interviene Rimettiamo in moto la città La nota integrale del Movimento
Il sindaco De Benedittis: «Tutta la mia vicinanza ai concittadini italo-venezuelani» Attualità Il sindaco De Benedittis: «Tutta la mia vicinanza ai concittadini italo-venezuelani» Il messaggio integrale del sindaco
Corato, maxi operazione della Polizia di Stato
10 giugno 2026 Corato, maxi operazione della Polizia di Stato
Una festa che rinnova il cuore della comunità
10 giugno 2026 Una festa che rinnova il cuore della comunità
Tra paesaggio e storia, tornano a Corato le Giornate Europee dell’Archeologia
10 giugno 2026 Tra paesaggio e storia, tornano a Corato le Giornate Europee dell’Archeologia
Musto traccia la rotta della Virtus Corato: il futuro è già iniziato
9 giugno 2026 Musto traccia la rotta della Virtus Corato: il futuro è già iniziato
Sicurezza stradale, “La strada non è una giungla”: premiati gli studenti del Tattoli-De Gasperi di Corato
9 giugno 2026 Sicurezza stradale, “La strada non è una giungla”: premiati gli studenti del Tattoli-De Gasperi di Corato
Elezioni 2026, Viva Network protagonista con oltre due mesi di approfondimenti e dirette
9 giugno 2026 Elezioni 2026, Viva Network protagonista con oltre due mesi di approfondimenti e dirette
Al via la Festa di San Vito Martire a Corato: il programma completo
9 giugno 2026 Al via la Festa di San Vito Martire a Corato: il programma completo
Avis Corato celebra 45 anni di solidarietà con una raccolta straordinaria di sangue
8 giugno 2026 Avis Corato celebra 45 anni di solidarietà con una raccolta straordinaria di sangue
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.