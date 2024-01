Programma PIPPI: domani a Ruvo di Puglia l'incontro inaugurale

Giovedì 11 gennaio 2024, alle ore 18.00 presso Palazzo Caputi (Via Alcide de Gasperi n.26, Ruvo di Puglia), è possibile partecipare all'incontro inaugurale del Programma P.I.P.P.I: servizi ed attività orientate al benessere di genitori e minori.In particolare, il programma P.I.P.P.I. si rivolge a famiglie con figli di età compresa tra gli 0 e gli 11 anni e prevede la realizzazione di attività gratuite divise in incontri periodici che coinvolgeranno genitori e bambini residenti nei Comuni di Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi.Le attività laboratoriali, ricreative e di confronto sui temi della genitorialità, saranno guidate dalla psicologa e dall'educatrice del Centro Servizi per le Famiglie.Durante questo primo appuntamento, aperto a tutte e tutti gli interessati, verranno condivise ulteriori informazioni sul progetto e sui prossimi incontri.Il Programma P.I.P.P.I. è reso possibile grazie ad un finanziamento PNRR riguardante le Politiche Sociali ed è promosso dall'Ambito Territoriale Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi.I Sindaci dei Comuni di Corato, Corrado Nicola De Benedittis, di Ruvo di Puglia, Pasquale Chieco, e di Terlizzi, Michelangelo De Chirico, unitariamente ai tre Assessori alle Politiche Sociali Felice Addario, Domenico Curci e Daniela Zappatore, esprimono la massima soddisfazione per la partenza del percorso ed invitano tutti gli interessati a partecipare all'incontro.