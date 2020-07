Puglia, Scalfarotto: «La lotta alla mafia è la prima delle nostre priorità»

Il candidato Presidente alla Regione Puglia Ivan Scalfarotto è intervenuto in merito alle parole del procuratore di Bari Giuseppe Volpe che, in un'intervista, ha ricordato come l'emergenza mafia sia ancora attuale anche in Puglia.Per Scalfarotto: "Il procuratore Volpe ha ragione: la politica pugliese smetta di voltare lo sguardo dall'altra parte fingendo che le mafie in Puglia non esistano. Io sarò sempre apertamente contro una piaga alla quale qualcuno si è forse rassegnato, ma che va combattuta invece con tutti gli strumenti a nostra disposizione, a partire dall'impegno pubblico della politica e dal coinvolgimento attivo della società civile. È l'unico modo per liberarci da un giogo che soffoca la nostra economia e la nostra democrazia, e con il quale dunque non sono possibili né libertà né sviluppo. Ed è un dovere che abbiamo nei confronti di tutti coloro che, a difesa della legalità, hanno sacrificato la propria vita".