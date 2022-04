PuliAmo Corato: parla la coordinatrice Annalisa Resta

", il nome sembra parlare chiaro: l'obiettivo dei volontari coordinati daè quello di pulire la città di Corato. Tuttavia vedremo nell'intervista di seguito che ciò è solo in parte corretto, in quanto - come suggerisce il gioco di parole - oltre a "" i volontari si impegnano ad "" Corato, e che è proprio questo il vero obiettivo: pulire diventa dunque sinonimo di rispetto, e spinge così i volontari a restituire dignità a piazze e aiuole rimuovendo l'elemento incivile (lo sporco).«La nostra non è un'associazione ma un gruppo spontaneo di cittadini volontari che ama la propria città e la vorrebbe più pulita. Nati circa un anno fa come "Salviamo Piazza Almirante", inizialmente ci siamo dedicati esclusivamente aa quella verde piazza, pulendola, coinvolgendo cittadini nel non sporcare e stendendo un progetto collettivo di miglioramento che fu consegnato all'amministrazione. Oggi quella piazza è più rispettata rispetto a un anno fa e ci sono nuovi giochi per bambini e strutture ginniche, e il gruppo può dedicarsi ad altre zone cittadineNon ci sostituiamo e né siamo in supporto ad alcun servizio di pulizia comunale, siamo qui pere spronare i cittadini a non sporcare il nostro territorio. Siamo sempre disponibili a collaborare con gli organi preposti nell'ottica didegli incivili e nel miglioramento del nostro ambiente "". Le nostre azioni di pulizia hanno avuto fin da subito un ottimo riscontro e facilmente riescono a coinvolgere sempre nuovi cittadini di ogni estrazione, ma anche associazioni, come l'Aic, squadre sportive come Basket Corato e Rugby Corato, fino a intere classi di studenti del liceo classico».«Una nostra giornata di attività ha bisogno di vari passaggi prima di essere effettuata. Innanzitutto c'è bisogno di individuare l'area da ripulire e una data idonea, poi vengono avvisati i vari volontari e simpatizzanti, che singolarmente danno la propria disponibilità o meno. Se necessario, ad esempio nel caso di grandi eventi, si procede preventivamente a chiedere collaborazione alla polizia municipale e alla Sanb. Al momento della pulizia ci si riunisce sul luogo prescelto e ci si divide i compiti, cercando di. Poi ognuno munito dei suoi guanti, mascherina e sacchetto, procede con entusiasmo alla pulizia di gruppo. A fine raccolta si conteggiano i sacchi e ci si fa una bella foto di gruppo, con la. A fine attività pubblichiamo i risultati del prima e dopo con dei post sui social con foto o video dove raccontiamo anche come si è svolta la pulizia».«Al progetto Sciucuà abbiamo aderito da subito, da quanto ci è stato chiesto di andare in piazza Abbazia per portare il nostro esempio di cittadini attivi e amanti del decoro. Quando è partito il progetto Sciucuà abbiamo richiesto, tramite domanda scritta, di poter partecipare a tre di queste giornate all'aperto coi ragazzi dei vari quartieri. Con vari, intendevamo trasferire loro un insegnamento civico, parlando loro diNella terza fase di Sciucuà siamo stati invitati a dare il nostro contributo in piazza Abbazia, per progettare la festa delle rose e della gentilezza, d'intesa con altre interessanti realtà associative coratine. Abbiamo realizzatoda lasciare durante la marcia ai vari concittadini, in piazza poi abbiamo dato voce ad una lettura: "", dove si chiede di amare e rispettare la nostra terra, evitando di abbandonare rifiuti nella natura».«Se qualcuno vuole unirsi a noi per le nostre pulizie ed i nostri eventi, può contattarci sui nostri, lasciare il nominativo e il numero telefonico e sarà ricontattato».Facebook: PuliAmo Corato Instagram: puliamo_corato